Производство кирпича в Азербайджане выросло почти на 10%

В Азербайджане в январе-октябре текущего года произведено 554,1 тыс. кубометров строительного кирпича.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На 1 ноября 2025 года на складах компаний-производителей имелось 13,8 тыс. кубометров данной готовой продукции.

В 2024 году в Азербайджане было произведено 622,3 тыс. кубометров строительного кирпича, что на 0,7% больше, чем в 2023 году.