    Azərbaycanda kərpic istehsalı 10 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    • 15 noyabr, 2025
    • 10:22
    Azərbaycanda kərpic istehsalı 10 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 554,1 min kubmetr tikinti kərpici istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,6 % çoxdur.

    Bu il noyabr ayının 1-nə, ölkədə 13,8 min kubmetr hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2024-cü ildə Azərbaycanda 622,3 min kubmetr tikinti kərpici istehsal edilib ki, bu da 2023-cü ilə nisbətən 0,7 % çoxdur.

    Производство кирпича в Азербайджане выросло почти на 10%

