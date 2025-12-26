İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Region Liqası komandası azarkeşlərinin rəqibə hücumuna görə texniki məğlubiyyət alıb

    Futbol
    • 26 dekabr, 2025
    • 15:11
    Region Liqası komandası azarkeşlərinin rəqibə hücumuna görə texniki məğlubiyyət alıb

    AFFA İntizam Komitəsi Region Liqasında çıxış edən "Xıdırlı" komandasına texniki məğlubiyyət verib.

    "Report" milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, buna "Viləş"lə oyunun yarımçıq dayandırılması səbəb olub.

    Sözügedən matçda azarkeşlər meydana daxil olaraq rəqib futbolçulara fiziki təzyiq göstəriblər. Nəticədə təhlükəsizlik tam təmin olunmadığına görə görüş yarımçıq dayandırıldığı üçün "Xıdırlı" komandasına 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.

    Eyni turnirdəki "İstiqlal" kollektivi də bu halla üzləşib. Komanda "Sabirabad"la dueldə meydanda olmadığından 0:3 hesablı məğlubiyyət alıb.

    Region Liqasında "Hacıqabul" isə "Ucar"la matçda həkim təyin olunmadığı üçün eyni cəza ilə üzləşib.

    Bundan əlavə, U-15 Liqasında "Xudat" "Kəpəz"lə oyunda, "Qəbələ" isə "Alfa" ilə qarşılaşmada meydana çıxmadığına görə texniki məğlubiyyət alıb.

