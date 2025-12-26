İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    AMB: Xüsusi tənzimləmə rejimi çərçivəsində 4 innovativ məhsul sınaqdan keçiriləcək

    Maliyyə
    • 26 dekabr, 2025
    • 14:54
    AMB: Xüsusi tənzimləmə rejimi çərçivəsində 4 innovativ məhsul sınaqdan keçiriləcək

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) xüsusi tənzimləmə rejimi çərçivəsində 4 innovativ məhsulu sınaqdan keçirəcək.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, onlar 14 müraciətin qiymətləndirilməsi çərçivəsində seçilib, məhdud şərtlərlə sınaqdan keçirilmək üçün uyğun hesab edilib. Söhbət "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-nin "İslam bankçılığı" çərçivəsində təqdim etdiyi "Murabaha" məhsulundan, "Rabitəbank" ASC-nin "İslam bankçılığı" çərçivəsində təqdim etdiyi "Mudaraba" və "Murabaha" məhsullarından, "PAŞA Sığorta" ASC-nin təqdim etdiyi "Könüllü sığorta məhsullarının hədiyyə vauçerləri vasitəsilə əldə olunması" məhsulundan və "BİTAZN" MMC-nin təqdim etdiyi "BİTAZN kriptovalyuta birjası" məhsulundan gedir. Onlar AMB-nin nəzarəti altında 6 ay müddətində sınaqdan keçiriləcək.

    Xatırladaq ki, xüsusi tənzimləmə rejimi innovativ xidmət və məhsulların bazara təqdim edilməsinə, ölkəmizdə maliyyə inklüzivliyinin artırılmasına, həmçinin maliyyə xidmətlərinin istifadəçilər üçün təhlükəsizliyinin və əlçatanlığının daha da yüksəldilməsinə xidmət edir.

    Xüsusi tənzimləmə rejimi, eləcə də sınaqdan keçiriləcək məhsullar barədə daha ətraflı məlumatla bu link vasitəsilə tanış ola bilərsiniz: https://sandbox.cbar.az/az/registry

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı xüsusi tənzimləmə rejimi

    Son xəbərlər

    15:04

    Azərbaycan güləşçilərinin Dünya Kubokunda daha uğurlu nəticə göstərməsinə hakim ədalətsizliyi mane olub

    Fərdi
    14:54
    Foto

    AMB: Xüsusi tənzimləmə rejimi çərçivəsində 4 innovativ məhsul sınaqdan keçiriləcək

    Maliyyə
    14:53

    Azərbaycanda üç nəfər sənədlərin saxtalaşdırılmasına görə futboldan uzaqlaşdırılıb

    Futbol
    14:49

    UN-Habitat icraçı direktoru: Bakıda Ağ Şəhər transformasiya, şəhər yenilənməsinin nümunəsidir

    İnfrastruktur
    14:47
    Foto

    Elm və Təhsil Nazirliyinin təhsil sisteminin informasiyalaşdırılmasının səmərəliliyi yoxlanılıb

    Maliyyə
    14:42

    Suriyada məsciddə partlayış törədilib, ölənlər və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    14:39

    Levon Ter-Petrosyanın partiyası Ermənistanda seçkilərdə iştirak edəcək

    Region
    14:38

    Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış edən klublar cərimələnib

    Futbol
    14:38

    Çin ABŞ-yə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti