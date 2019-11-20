Производство автомобилей в Азербайджане возросло втрое

В Азербайджане в январе-октябре 2019 года в сфере производства машин и оборудования, прочих транспортных средств, легковых автомобилей, прицепов и полуприцепов произведено продукции на 227,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с тем же периодом 2018 года производство машин и оборудования увеличилось на 4,5%, прочих транспортных средств сократилось на 10,8%, автомобилей, прицепов и полуприцепов – на 30,7%.

За этот период в стране было произведено 899 единиц тракторов, что на 26,3% меньше, чем в январе-октябре 2018 года.

За 10 месяцев произведено 1 880 единиц автомобилей, что в 3,1 раза больше аналогичного периода прошлого года. Запасы готовой продукции на 1 ноября составили 367 единиц.