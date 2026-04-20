Президент утвердил изменения в сфере недропользования: ряд месторождений переданы AzerGold

Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ по совершенствованию использования недр, передав ряд месторождений в пользование AzerGold.

Как сообщает Report, глава государства подписал новый указ о внесении изменений в документ "О совершенствовании деятельности в сфере использования недр (за исключением нефтегазового сектора) и внесении изменений в некоторые указы и распоряжение Президента".

Согласно изменениям, в целях повышения эффективности разработки месторождений нерудных полезных ископаемых и удовлетворения рыночного спроса, ряд участков недр передан в пользование AzerGold.

Речь идет о месторождениях известняка "Гарадаг I и II" в Гарадагском районе Баку, "Гюздекская мульда" на территории Гарадагского и Абшеронского районов, а также песчано-гравийных и других месторождениях: "Катехчай I и II" (Загатальский район), "Балакенчай I и II" (Балакенский район), "Агчай I" (Огузский район) и "Имишли" (Имишлинский район).

Отмечается, что переданные участки недр были определены Министерством экологии и природных ресурсов.