    Президент утвердил изменения в сфере недропользования: ряд месторождений переданы AzerGold

    Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ по совершенствованию использования недр, передав ряд месторождений в пользование AzerGold.

    Как сообщает Report, глава государства подписал новый указ о внесении изменений в документ "О совершенствовании деятельности в сфере использования недр (за исключением нефтегазового сектора) и внесении изменений в некоторые указы и распоряжение Президента".

    Согласно изменениям, в целях повышения эффективности разработки месторождений нерудных полезных ископаемых и удовлетворения рыночного спроса, ряд участков недр передан в пользование AzerGold.

    Речь идет о месторождениях известняка "Гарадаг I и II" в Гарадагском районе Баку, "Гюздекская мульда" на территории Гарадагского и Абшеронского районов, а также песчано-гравийных и других месторождениях: "Катехчай I и II" (Загатальский район), "Балакенчай I и II" (Балакенский район), "Агчай I" (Огузский район) и "Имишли" (Имишлинский район).

    Отмечается, что переданные участки недр были определены Министерством экологии и природных ресурсов.

    Ильхам Алиев ЗАО AzerGold
    Azərbaycanda bir sıra qeyri-filiz faydalı qazıntı yataqları "AzerGold"a verilib
    Azerbaijan transfers several non-metal deposits to AzerGold CJSC

