Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Гахского агропарка ООО Улу Агро

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ 28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Гахского агропарка ООО «Улу Агро».

Как сообщает Report, в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева об ускорении развития ненефтяного сектора, применении интенсивных технологий в аграрном секторе широкий размах получило создание агропарков. Наглядным тому примером является и создание Гахского агропарка ООО «Улу Агро». Агропарки стимулируют развитие предпринимательства в аграрном секторе, их создание имеет особое значение в ускорении социально-экономического развития не только регионов, где они размещаются, но и страны в целом, производстве конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, увеличении экспортного потенциала республики путем повышения объема продукции экспортной направленности. Создание агропарков играет существенную роль в расширении экспортной географии страны, создании национальных брендов, формировании единой скоординированной системы в области сельского хозяства, а также отношений производитель-переработчик-потребитель, подготовке квалифицированных кадров в аграрном секторе. Производство, переработка, логистика и продажа сельскохозяйственной продукции в агропарках представляют собой единую цепочку. Она включает все стадии производства сельскохозяйственной продукции - от выращивания ее на полях до поставок потребителю. Это позволяет сократить расходы на производство сельскохозяйственной продукции, уменьшить ее себестоимость и повысить качество, а в итоге - донести до потребителя высококачественную сельскохозяйственную продукцию по более низким ценам. Реализация таких проектов также способствует повышению занятости, созданию новых рабочих мест.

Председатель Открытого акционерного общества «Мелиорация и водное хозяйство» Ахмед Ахмедзаде проинформировал главу государства о мелиоративных мерах, принятых в Гахском агропарке, а также плане магистральных каналов водохранилища Эйричай.

Было отмечено, что в создание агропарка, расположенного на территории зимнего пастбища «Агязы» Гахского района, были вложены государственные инвестиции в размере 13,7 миллиона манатов, в том числе на мелиоративные меры израсходовано 9 миллионов, а на энергоснабжение – 4,7 миллиона манатов. Общая территория агропарка составляет 2094 гектара. Орошаемая площадь охватывает 1268 гектаров. На 863 гектарах сооружено 28 пивотных установок, а на 405 гектарах создана капельная система орошения. Для постоянного и качественного обеспечения посевных площадей водой в агропарк за счет государственных инвестиций проложен водопровод протяженностью 4,6 километра, построен бетонный водный бассейн вместимостью 50 тысяч кубометров, приняты все необходимые мелиоративные меры. С расстояния 15 километров сюда проложена 10-киловольтная линия электропередач, установлены трансформаторы. На автомобильной дороге Гах-Гыпчаг-Агязы, проходящей через прилегающую к агропарку территорию, проведены капитальные ремонтные работы.

Отметим, что в настоящее время в нашей стране высокими темпами продолжается работа по созданию на территории 192 тысячи гектаров по 30 районам 45 агропарков и крупных фермерских хозяйств общей стоимостью 1,4 миллиарда манатов. В создание инфраструктуры для организации агропарков за счет государственных средств вложены инвестиции на сумму 219 миллионов манатов. На создание 17 агропарков, инвестиционная стоимость которых превышает 469 миллионов манатов, на сегодняшний день выделены льготные кредиты на сумму 111 миллионов манатов, а 25 проектам стоимостью 564 миллиона манатов по 15 агропаркам выдан документ поощрения инвестиций. До конца года планируется открыть еще 13 агропарков.

Министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал главу государства и первую леди о созданных в Шеки-Загатальском экономическом районе при финансовой поддержке Фонда развития предпринимательства Министерства экономики предприятиях, деятельность которых расширяется, а также о прошлогодних статистических показателях по производству табака, фундука, меда, сухофруктов в республике, в том числе в данном экономическом районе.

Было сообщено, что Фонд развития предпринимательства Министерства экономики предоставил для финансирования около 2400 инвестиционных проектов по Шеки-Загатальскому экономическому району льготные кредиты на сумму 109 миллионов манатов, реализация инвестиционных проектов с использованием данных кредитов позволила открыть более 10 тысяч новых рабочих мест. Наряду с этим, Министерство экономики выдало 20 субъектам предпринимательства по Шеки-Загатальскому экономическому району общей стоимостью 74 миллиона манатов 24 документа поощрения инвестиций, на основе данных документов были сэкономлены средства на сумму 6 миллионов манатов. С использованием льготных кредитов по этому экономическому району в Шекинском и Гахском районах путем применения современных технологий разбиваются новые фундуковые сады на территории 1400 гектаров. В том числе в Шекинском районе создаются 30 табакосушильных камер, в Гахском районе - предприятия по переработке и расфасовке меда промышленным способом, в Балакенском районе - по сушке фруктов, производству и розливу прохладительных напитков, позволяющие поставлять на внешний рынок продукцию под брендом «Made in Azerbaijan».

Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности района.

Выступая на встрече, глава государства подчеркнул значение открытия данного агропарка, рассказал о государственной заботе о развитии сельского хозяйства, отметил, что в настоящее время восстанавливаются традиционные отрасли сельского хозяйства. Подчеркнув, что в последние годы в Гахе реализуются многочисленные инфраструктурные проекты, Президент Ильхам Алиев сказал, что эта работа будет продолжаться и впредь.

Затем Президент Ильхам Алиев ввел в действие оросительную систему агропарка и ознакомился с посевными площадями.

Было отмечено, что в агропарке на площади 1200 гектаров посеяна пшеница, на 169 гектарах – кукуруза и на 65 гектарах – соя. Кроме того, создано 217 гектаров миндальных, 50 гектаров ореховых, 32 гектара персиковых, 30 гектаров яблоневых, 23 гектара сливовых, 12 гектаров абрикосовых и 11 гектаров черешневых садов. На создание данного агропарка государство выделило льготный кредит на сумму 2 миллиона манатов. Благодаря выданному ему документу поощрения инвестиций сэкономлены средства на сумму 183 тысячи манатов. Ежегодная производственная мощность Гахского агропарка ООО «Улу Агро» составляет 3 тысячи тонн фруктов, в том числе яблок, груш, черешни, абрикосов, персиков и слив. Кроме того, здесь планируется производить ежегодно 0,5 тысячи тонн миндаля, 0,4 тысячи тонн орехов, 5,2 тысячи тонн зерна, 2,4 тысячи тонн кукурузы. В целом, здесь ожидается производство продукции на 15,2 миллиона манатов в год. Агропарк не только придаст импульс развитию сельского хозяйства, но и представляет важное значение с точки зрения увеличения производства сельскохозяйственной продукции, расширения ассортимента и повышения количества конкурентоспособной продукции в нашей стране, усиления экспортного потенциала. Агропарк также вносит вклад в создание новых рабочих мест. Так, здесь планируется обеспечить работой 90 человек.

В агропарке имеется также современный логистический центр. В созданном здесь центре управления есть залы для заседаний и брифингов, спальные комнаты на 10 человек для отдыха специалистов сельского хозяйства. В ходе реализации проекта в логистическом центре агропарка были применены последние новшества информационно-коммуникационных технологий. Построены зернохранилище вместимостью 4,5 тысячи тонн, 4 склада площадью 5,4 тысячи квадратных метров, офис и подсобные помещения. В логистическом центре также построены 7 общежитий, пункт для мойки машин, установлены электронные весы, трансформаторная подстанция, генератор. Для эксплуатации в агропарке закуплены 54 единицы техники и агрегатов более 13 наименований. В будущем планируется расширить деятельность агропарка.

Работа на всей территории агропарка контролируется из созданного здесь современного логистического центра. В агропарке применяется новейшее оборудование. Здесь также установлены специальные метеорологические станции, откуда в логистические центры передаются данные о погоде, температуре почвы, влажности.