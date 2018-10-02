Предварительный оценочный документ по месторождению "Филизчай" будет готов к концу года

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Предварительный оценочный документ по месторождению "Филизчай" участка Кохнамадан в Балакенском районе находится на стадии разработки со стороны влиятельной международной консалтинговой компании SRK Consulting и будет завершен до конца текущего года.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО AzerGold, об этом заявил председатель правления компании Закир Ибрагимов в геологическом лагере месторождения "Филизчай" в ходе встречи между министерством экологии и природных ресурсов и ЗАО AzerGold.

Он отметил, что после проведения на территории месторождения дополнительных буровых работ, металлургических тестов, инженерно-геологических и гидрологических исследований, начнется разработка документа по технико-экономическому обоснованию, который позволит уточнить соответствующую информацию. З. Ибрагимов сообщил, что уточнение данных увеличит вероятность роста доходности проекта эксплуатации месторождения.

В рамках встречи были обсуждены результаты предварительных исследований на стратегически важном не только для Азербайджана, но и для всей Европы полиметаллическом месторождении "Филизчай". Министр Мухтар Бабаев был подробно проинформирован об осуществляемых здесь геолого-разведочных и буровых работах и лабораторных исследованиях. Было отмечено, что по предварительным оценкам в результате 23-летней эксплуатации месторождения, богатого такими металлами, как медь, серебро, цинк и свинец, ожидается получение дохода в размере 6 млрд манатов.

Учитывая близкое расположение месторождения к Загатальскому государственному природному заповеднику, министр Мухтар Бабаев подчеркнул значимость сведения до минимума влияния на окружающую среду во время проводимых на месторождении работ. В свою очередь, со стороны ЗАО AzerGold было отмечено, что одним из важных исследований при подготовке к эксплуатационным работам на месторождении является подготовка документа по оценке воздействия на окружающую среду.

На встрече также была обсуждена оцифровка геологических данных по всем рудникам благородных и цветных металлов страны, усовершенствование национального законодательства в сфере горнорудной промышленности и скоординированная деятельность в этом направлении.