О нас

Представители Алятской свободной экономической зоны посетили Турцию

Представители Алятской свободной экономической зоны посетили Турцию При организационной поддержке посольства Азербайджана в Турции в целях информирования турецких компаний об Алятской свободной экономической зоне (АСЭЗ) и привлечения их в экономическую зону делегация во главе с председателем правления уполномоченной струк
Промышленность
12 июня 2023 г. 10:03
Представители Алятской свободной экономической зоны посетили Турцию

При организационной поддержке посольства Азербайджана в Турции в целях информирования турецких компаний об Алятской свободной экономической зоне (АСЭЗ) и привлечения их в экономическую зону делегация во главе с председателем правления уполномоченной структуры АСЭЗ Валехом Алескеровым посетила Анкару и Стамбул (Турция).

Как сообщает Report, в рамках визита были проведены встречи с представителями таких авторитетных учреждений, как Организованная промышленная зона Ближневосточного центра промышленности и торговли (OSTİM), Торговая палата Анкары, Промышленная палата Анкары, Промышленная палата Стамбула, Ассамблея экспортеров Турции, Совет по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK) и Фонд Marmara Group, представлена подробная информация о пакете предлагаемых инвесторам фискальных и нефискальных льгот, стратегическом географическом положении зоны и пр.

В то же время в рамках визита были проведены переговоры с рядом турецких компаний, обсуждены вопросы будущего потенциального сотрудничества.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоDelegation of Alat Free Economic Zone visits Türkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоƏlət Azad İqtisadi Zonasının nümayəndələri Türkiyəyə səfər edib

Другие новости из категории

Орхан Мамедов: Инвестиции в горнодобывающую промышленность – одна из наших целей
Орхан Мамедов: Инвестиции в горнодобывающую промышленность – одна из наших целей
9 июня 2023 г. 13:05
KOBİA: В горнодобывающей отрасли существует потребность в простых механизмах и решениях
KOBİA: В горнодобывающей отрасли существует потребность в простых механизмах и решениях
9 июня 2023 г. 12:16
Орхан Мамедов: Выявлены недочеты в сфере добычи песка и гравия
Орхан Мамедов: Выявлены недочеты в сфере добычи песка и гравия
9 июня 2023 г. 11:22
В Азербайджанской промышленной корпорации произведено новое назначение
В Азербайджанской промышленной корпорации произведено новое назначение
5 июня 2023 г. 16:21
AzerGold и RİİB организовали в Дашкесанском районе экологические мероприятия
Фото"AzerGold" и RİİB организовали в Дашкесанском районе экологические мероприятия
5 июня 2023 г. 14:05
В Азербайджане впервые произведут дноуглубительное судно
В Азербайджане впервые произведут дноуглубительное судно
1 июня 2023 г. 13:19
Британский золотодобытчик объявил результаты бурения на месторождении Гилар в Азербайджане
Британский золотодобытчик объявил результаты бурения на месторождении Гилар в Азербайджане
31 мая 2023 г. 20:19
Экспортные доходы ”Азерипек снизились более чем на 5%
Экспортные доходы ”Азерипек" снизились более чем на 5%
31 мая 2023 г. 19:00
Экспортные доходы Azəralüminium снизились на 37 %
Экспортные доходы Azəralüminium снизились на 37 %
31 мая 2023 г. 17:13
Доходы Азербайджана от экспорта метанола в этом году снизились на 39%
Доходы Азербайджана от экспорта метанола в этом году снизились на 39%
31 мая 2023 г. 16:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi