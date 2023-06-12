Представители Алятской свободной экономической зоны посетили Турцию

При организационной поддержке посольства Азербайджана в Турции в целях информирования турецких компаний об Алятской свободной экономической зоне (АСЭЗ) и привлечения их в экономическую зону делегация во главе с председателем правления уполномоченной струк

При организационной поддержке посольства Азербайджана в Турции в целях информирования турецких компаний об Алятской свободной экономической зоне (АСЭЗ) и привлечения их в экономическую зону делегация во главе с председателем правления уполномоченной структуры АСЭЗ Валехом Алескеровым посетила Анкару и Стамбул (Турция).

Как сообщает Report, в рамках визита были проведены встречи с представителями таких авторитетных учреждений, как Организованная промышленная зона Ближневосточного центра промышленности и торговли (OSTİM), Торговая палата Анкары, Промышленная палата Анкары, Промышленная палата Стамбула, Ассамблея экспортеров Турции, Совет по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK) и Фонд Marmara Group, представлена подробная информация о пакете предлагаемых инвесторам фискальных и нефискальных льгот, стратегическом географическом положении зоны и пр.

В то же время в рамках визита были проведены переговоры с рядом турецких компаний, обсуждены вопросы будущего потенциального сотрудничества.