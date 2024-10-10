Представитель министерства: Промышленность нуждается во всестороннем развитии и диверсификации

Азербайджанская промышленность нуждается во всестороннем развитии и диверсификации.

Азербайджанская промышленность нуждается во всестороннем развитии и диверсификации.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра экономики Рауф Наджафли на Инновационном саммите INMerge, проходящем в Баку при организации PAŞA Holding.

"Мы понимаем, что трансформация очень важна, и наша промышленность должна пройти через это. В широком смысле есть потребность во всестороннем развитии, диверсификации. Наиболее важным фактором в этом вопросе является четвертая промышленная революция. Изначально наша стратегия будет включать в себя трансформацию промышленности и бизнеса. Здесь одним из важнейших шагов является создание технологического центра нового поколения вместе с правовой базой. Мы верим, что этот центр создаст условия для постоянного изучения цифровой трансформации и ее применения в различных областях. Этот процесс в будущем внесет 30% вклад в производительность сектора", — отметил он.

Наджафли также сказал, что правительство стремится создать благоприятную среду в экономике.