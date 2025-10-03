Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Представитель Агентства: Нефтчалинский промышленный квартал полностью заполнен

    Промышленность
    • 03 октября, 2025
    • 12:20
    Нефтчалинский промышленный квартал полностью заполнен.

    Об этом Report сообщил пресс-секретарь Агентства развития экономических зон Эльчин Кязымов.

    По его словам, основными направлениями деятельности резидентов первого в Азербайджане квартала являются рыболовство, пищевая промышленность, автомобилестроение, производство кормов и другие отрасли.

    "В квартале статус резидента получили 6 субъектов предпринимательства с инвестиционным портфелем более 63 млн манатов, из них 5 действуют. Для предпринимателей здесь сформирована благоприятная инвестиционная среда. Резиденты обеспечены готовой инфраструктурой и зданиями за счет государственных средств. Все они получили документ об инвестиционном поощрении, позволяющий пользоваться многими льготами. Предприниматели вложили в квартал около 50 млн манатов инвестиций и создали более 300 постоянных рабочих мест", - отметил Кязымов.

    По словам представителя Агентства, до настоящего времени резиденты квартала продали продукции на 230 млн манатов, из которых 1,8 млн манатов приходится на долю экспорта.

    "В первом полугодии этого года здесь произведено продукции на 19 млн манатов, что в 4 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Произведенная продукция не только продается на внутреннем рынке, но и экспортируется под брендом Made in Azerbaijan в Ирак, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан и другие страны. В основном экспортируются рыбный корм и электроды", - сказал Кязымов.

