Потери мировых автопроизводителей из-за пошлин США составили $11,8 млрд

Из-за торговых пошлин США 14 мировых автопроизводители, среди которых Toyota, Volkswagen, Ford, потеряли $11,8 млрд.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Наибольшие потери во втором квартале 2025 года понесла японская компания Toyota - более $3 млрд, наименьшие - американская Tesla - около $300 млн.

В дальнейшем потери многих производителей, за исключением китайских компаний, будут расти. Выходом в такой ситуации является повышение цен и перемещение производства в США. Но эти процессы могут растянуться на годы.