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Поставщик Volkswagen и BMW не исключил дальнейших сокращений в Германии

Поставщик Volkswagen и BMW не исключил дальнейших сокращений в Германии Поставщик главных германских автомобильных брендов Bosch помимо анонсированного сокращения 7 тыс. сотрудников в Германии может продолжить уменьшать количество рабочих мест.
Промышленность
31 октября 2024 г. 17:15
Поставщик Volkswagen и BMW не исключил дальнейших сокращений в Германии

Поставщик главных германских автомобильных брендов Bosch помимо анонсированного сокращения 7 тыс. сотрудников в Германии может продолжить уменьшать количество рабочих мест.

Как передает Report, об этом заявил глава концерна Штефан Хартунг в интервью Tagesspiegel.

"Увеличение объемов торговли с миром также означает сокращение мощностей на внутреннем рынке. Bosch вынужден сократить более 7 тыс. рабочих мест в Германии, потому что бизнес находится под давлением... В настоящее время я не могу исключить того, что нам придется и дальше корректировать наши кадровые возможности", - сказал он.

Хартунг пояснил, что Bosch не достигнет своих экономических целей в текущем году, а продажи в годовом исчислении будут несколько ниже, чем в 2023 году.

Среди причин он назвал высокие цены на энергоносители, налоги и сборы, бюрократию, чрезмерное регулирование, глобальный протекционизм и социальную неопределенность.

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