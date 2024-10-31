Поставщик Volkswagen и BMW не исключил дальнейших сокращений в Германии

Поставщик главных германских автомобильных брендов Bosch помимо анонсированного сокращения 7 тыс. сотрудников в Германии может продолжить уменьшать количество рабочих мест.

Поставщик главных германских автомобильных брендов Bosch помимо анонсированного сокращения 7 тыс. сотрудников в Германии может продолжить уменьшать количество рабочих мест.

Как передает Report, об этом заявил глава концерна Штефан Хартунг в интервью Tagesspiegel.

"Увеличение объемов торговли с миром также означает сокращение мощностей на внутреннем рынке. Bosch вынужден сократить более 7 тыс. рабочих мест в Германии, потому что бизнес находится под давлением... В настоящее время я не могу исключить того, что нам придется и дальше корректировать наши кадровые возможности", - сказал он.

Хартунг пояснил, что Bosch не достигнет своих экономических целей в текущем году, а продажи в годовом исчислении будут несколько ниже, чем в 2023 году.

Среди причин он назвал высокие цены на энергоносители, налоги и сборы, бюрократию, чрезмерное регулирование, глобальный протекционизм и социальную неопределенность.