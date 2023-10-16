Посол: Рады делиться с Азербайджаном образцом самого передового британского электромобиля

Мы рады делиться образцом самого совершенного британского электромобиля с нашими друзьями в Азербайджане.

Мы рады делиться образцом самого совершенного британского электромобиля с нашими друзьями в Азербайджане.

Как сообщает Report , об этом в своем аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) написал посол Великобритании в Баку Фергюс Олд.

"Потрясающее чувство презентовать в Баку новую, полностью электрическую модель Rolls Royce Spectre. Мы рады делиться самым прекрасным примером британского дизайна, инженерии и промышленности с нашими друзьями в Азербайджане", - отметил дипломат.

Отметим, что эксперименты с электромобилями компания Rolls-Royce ведет больше десяти лет, еще в 2011 году был представлен прототип Rolls-Royce 102EX, то есть Phantom с электроприводом, но тогда производитель ограничился одним опытным экземпляром.

Двухдверный Rolls-Royce Spectre фактически заменит собой модель Wraith, производство которой как раз подходит к концу (прием заказов закрыт еще весной - ред.).

В основу электромобиля легла та же "архитектура роскоши" (Architecture of Luxury), на которой базируются современные модели Phantom, Ghost и Cullinan: это пространственная рама с алюминиевыми кузовными панелями. Установленный под полом тяговый аккумулятор массой примерно 700 кг использовали в качестве дополнительной шумоизоляции салона, а его мощный каркас позволил увеличить жесткость кузова сразу на 30%.

Spectre имеет четыре электромотора совокупной отдачей 585 л.с. и 900 Нм, но ни о каких ухищрениях вроде управления вектором тяги или спортрежима здесь нет: Rolls-Royce не про это. Емкость тяговой батареи — 120 кВт∙ч, примерная дальность хода — 520 км по циклу WLTP. С места до "сотни" электромобиль снаряженной массой 2975 кг может разогнаться за 4,5 с. Впрочем, все эти параметры еще могут измениться, потому что программа испытаний пока выполнена только на 55% и впереди еще много этапов тонкой доводки. По цене Spectre расположится между моделями Cullinan и Phantom: ориентировочно от 275 тысяч фунтов стерлингов.