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Положительное влияние раствора AZCHEMCO на почву подтверждено в лабораториях SGS

Положительное влияние раствора AZCHEMCO на почву подтверждено в лабораториях SGS Продукт ”Drip Drop 369“, разработанный компанией AZCHEMCO под брендом "Made in Azerbaijan", полностью ответил на призыв FAO - специализированной Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Промышленность
19 ноября 2021 г. 21:46
Положительное влияние раствора AZCHEMCO на почву подтверждено в лабораториях SGS

Продукт ”Drip Drop 369“, разработанный компанией AZCHEMCO под брендом "Made in Azerbaijan", полностью ответил на призыв FAO - специализированной Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Как передает Report, об этом сообщил один из учредителей компании AZCHEMCO Левент Оздемир.

Он обнародовал результаты лабораторных анализов компании SGS относительно применения в почве продукта, полученного на основе проекта, осуществляемого AZCHEMCO:

"Ранее специализированная Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - FAO призвала исследовательские компании к реализации проектов, которые могут помочь в решении проблем, связанных с климатическими изменениями, засухой, глобальным потеплением, проблем, возникших в пищевом секторе. В ответ на этот призыв мы реализовали проект. В рамках проекта с помощью оросительной системы компании “Netafim” на глубине 30 сантиметров мы внедрили в почву продукт “Drip Drop 369”, разработанный компанией “AZCHEMCO”. Мы проинформировали общественность о том, что с помощью этого метода снизится уровень рН почвы, процент солености, тем самым можно будет решить проблемы с почвами, непригодными для сельского хозяйства.

С участием представителей СМИ сотрудники компании SGS взяли образцы почвы, в которой применялся продукт ”Drip Drop 369“, и почвы, в которой не применялся данный продукт. Результаты были проанализированы, и мы информируем вас о том, что продукт “Drip Drop 369” полностью соответствует призыву FAO. Сегодня знаменательный день как для сельского хозяйства Азербайджана, так и мирового сельского хозяйства".

Согласно результатам лабораторных анализов, если до использования продукта AZCHEMCO “Drip Drop 369” уровень pH почвы составлял 8,47 мг/кг, то после использования продукта уровень pH почвы составил 7,62 мг/кг. А это означает, что продукт снижает рН почвы, доводя его до более благоприятного для сельского хозяйства уровня.

После применения продукта "Drip Drop 369" содержание меди в почве увеличилось с 13,63 мг/кг до 15,82 мг/кг. Уровень натрия в почве, то есть засоленность, составлял 1140,81 мг/кг, а после применения "Drip Drop 369" он уменьшился в 2,44 раза - до 466,78 мг/кг. Уровень магния ранее составлял 6475,34 мг/кг, после использования продукта, разработанного AZCHEMCO, он достиг 6947,72 мг/кг.

Следует отметить, что фосфор - очень важный элемент в почве. В то время как уровень фосфора в почве без использования продукта, изготовленного компанией AZCHEMCO, составлял 286,1 мг/кг, после введения этого раствора в почву, уровень фосфора увеличился в 3,35 раза и достиг 960,1 мг/кг.

С применением продукта “Drip Drop 369” содержание бора увеличилось в 5,72 раза - с 33,81 мг/кг до 189,66 мг/кг, содержание цинка - с 32,2 мг/кг до 43,04 мг/кг, калия - с 2860,99 мг/кг до 2987,62 мг/кг. Кроме того, после использования продукта “Drip Drop 369” уровень кальция в почве повысился на 10% - с 125919,28 мг/кг до 38168,23 мг/кг".

По словам Левента Оздемира, реализуемый AZCHEMCO проект станет полезным для Азербайджана, мира и всего человечества с точки зрения обновления земель, которые считаются непригодными для сельского хозяйства:

"AZCHEMCO рад сообщить, что земли, которые считались непригодными для сельского хозяйства в Азербайджане, теперь станут пригодными.

Если мы не будем правильно использовать наши земли, если выберем неправильные методы полива и удобрения, проблемы, на которые указывает FAO, будут только расти. Период, когда почвы разрушались при неправильном удобрении, уже прошел. С этим продуктом мы будем удобрять наши земли и инвестировать в наше будущее. Официальные результаты лабораторных исследований показывают, что эта проблема решена. В последующий период мы представим новые продукты”.

Уже достигнуты соглашения с Украиной и Узбекистаном об экспорте продукции AZCHEMCO. Были представлены образцы продукции компании, и с 10-го числа следующего месяца в Узбекистане пройдут встречи, связанные с экспортными операциями.

По словам Л.Оздемира, в сочетании с решениями, представленными AZCHEMCO, в качестве сырья будет использоваться продукт, полученный на заводе по производству карбамида, что сделает местный продукт более ценным и внесет больший вклад в экономику страны:

“Президент Ильхам Алиев очень высоко оценивает вклад компаний, осуществляющих ненефтяной экспорт, в экономику страны. С помощью решений, предлагаемых AZCHEMCO, в будущем в Азербайджане могут быть построены фосфорные и калийные фабрики".

По его словам, после завершения процесса разминирования территорий Карабаха продукция компании может быть применена и на этих землях.

Напомним, что первый в Азербайджане проект по производству водорастворимых удобрений принадлежит компании AZCHEMCO.

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Версия на английском языке ФотоSGS laboratories endorse AZCHEMCO solution’s positive impact on soil
Версия на азербайджанском языке Фото"AZCHEMCO"nun məhlulunun torpağa müsbət təsiri SGS laboratoriyalarında təsdiqini tapıb

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