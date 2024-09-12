Половина работников завода Samsung в Индии вышла на забастовку

Половина сотрудников - около 900 человек - завода южнокорейской Samsung в индийском Ченнаи вышли на забастовку.

Половина сотрудников - около 900 человек - завода южнокорейской Samsung в индийском Ченнаи вышли на забастовку.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет Financial Times.

Источник сообщил о том, что компания поддерживает работу предприятия с помощью подрядчиков и заявила, что принимает меры для разрешения ситуации.

"Мы ведем активный диалог с сотрудниками, чтобы разрешить любые недовольства, которые у них есть, и выполнить все законодательные и регуляторные требования, - отметили в индийском подразделении Samsung. - Мы также обеспечим отсутствие перебоев для потребителей".

Завод в Ченнаи производит телевизоры, холодильники и стиральные машины.