​Подписан новый контракт по проекту реконструкции этилен-полиэтиленового завода "Азеркимья"

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в головном офисе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) состоялась церемония подписания контракта между Производственным объединением "Азеркимья" и компанией Technip İtaly по предварительным работам в рамках реконструкции этилен-полиэтиленового завода.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на церемонии подписания принимали участие президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, посол Италии в Азербайджане Джампаоло Кутильо, генеральный исполнительный директор Technip İtaly Марко Вилла, руководящие лица обеих компаний.

Выступивший на мероприятии Р.Абдуллаев рассказал о работах в рамках проекта реконструкции этилен-полиэтиленового завода.

Он отметил, что в результате проведенных мероприятий будут модернизированы имеющиеся и построены новые технологические установки, что позволит увеличить производственные мощности ПО, обеспечены сырьем строящиеся в Сумгайыте полипропиленовые и пропиленовые установки, удовлетворен спрос на данный вид продукции в стране, увеличен экспортный потенциал. Он также отметил, что с учетом сложности запланированных до 2019 года поэтапных работ по проектированию и строительству, обладающая большим опытом в сфере реконструкции пиролизных установок и являющаяся одной из лицензиаров по пиролизной установке компания Technip İtaly привлечена к предварительным работам по инжинирингу и снабжению.

Отметим, что контракт подписан председателем Наблюдательного совета ПО "Азеркимья" Мухтаром Бабаевым и генеральным исполнительным директором Technip İtaly Марком Вилла.