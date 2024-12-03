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Почти 100 тыс. сотрудников Volkswagen приняли участие в забастовках

Почти 100 тыс. сотрудников Volkswagen приняли участие в забастовках Почти 100 тыс. сотрудников автоконцерна Volkswagen приняли участие в предупредительных забастовках по всей Германии.
Промышленность
3 декабря 2024 г. 16:05
Почти 100 тыс. сотрудников Volkswagen приняли участие в забастовках

Почти 100 тыс. сотрудников автоконцерна Volkswagen приняли участие в предупредительных забастовках по всей Германии.

Как передает Report, об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на крупнейший профсоюз страны IG Metall.

Предупредительные забастовки против планов закрытия части производства и сокращения сотрудников начались в понедельник и закончились с началом утренней смены во вторник.

В общей сложности в забастовках приняли участие 98 650 сотрудников девяти заводов по всей Германии, из них 47 тыс. человек - работники завода в Вольфсбурге, 12,5 тыс. - в Баунтале (округ Кассель) и по 9 тыс. - в Цвиккау и Ганновере.

"Первые предупредительные забастовки были абсолютно решительным сигналом со стороны рабочих против жестоких планов правления Volkswagen", - заявил представитель профсоюза Торстен Грёгер.

Ранее сообщалось, что следующий раунд переговоров между концерном и профсоюзом назначен на 9 декабря, а предупредительные забастовки - механизм давления со стороны IG Metall.

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