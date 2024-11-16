Первый в Казахстане туристический поезд отправился в Узбекистан

Первый туристический поезд по маршруту "Алматы-Туркестан-Ташкент-Алматы" отправился 16 ноября из Казахстана в Узбекистан.

Первый туристический поезд по маршруту "Алматы-Туркестан-Ташкент-Алматы" отправился 16 ноября из Казахстана в Узбекистан.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в "Казахстанских железных дорогах".

"115 туристов отправились в путешествие на первом в Казахстане туристическом поезде "Jibek joly". Продолжительность тура составит 5 дней, с 16 по 20 ноября 2024 года. В Туркестане туристы проведут один день, а в Ташкенте — два дня, посещая ключевые достопримечательности, живописные локации и святые места этих городов", - сообщили ведомстве.

Поезд включает пять новых вагонов казахстанского производства, ранее не использовавшихся на других маршрутах.

Передвижение по маршруту будут обеспечены туристическими автобусами.