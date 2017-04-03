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    Открылся официальный магазин Technol

    Продаваемые в магазине масла предлагаются по ценам, утвержденным на заводе© Courtesy İmage

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В Баку начал функционировать первый официальный магазин компании Technol, первого современного производителя моторных и промышленных масел в Азербайджане.

    Как сообщили Report в компании, магазин расположен на территории автомобильного базара в поселке 8 км Низаминского района столицы.

    Отметим, что продукция Technol продается в около 150 магазинах запчастей и пунктах замены масла по всей стране. Сейчас компания открыла свой первый официальный магазин.

    Продаваемые в магазине масла предлагаются по ценам, утвержденным на заводе.

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