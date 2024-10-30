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Объявлена стоимость строительства завода по производству удобрений в Сумгайыте

Объявлена стоимость строительства завода по производству удобрений в Сумгайыте 17:37
Промышленность
30 октября 2024 г. 17:59
Объявлена стоимость строительства завода по производству удобрений в Сумгайыте

Новый резидент Сумгайытского химического промышленного парка - азербайджано-турецкое ООО "Elba Chem" вложит 10,2 млн манатов в строительство завода по производству сульфата калия (удобрений).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики, управляющее промпарком, общее число резидентов парка достигло 41.

Компания планирует построить на территории промышленного парка завод по производству сульфата калия (удобрений) производственной мощностью 10 тысяч тонн в год.

Реализация проекта позволит создать свыше 50 рабочих мест.

Предполагается, что производимая продукция будет не только продаваться на внутреннем рынке, но и направляться и на экспорт.

Таким образом, число резидентов Промышленного парка достигло 41.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında gübrə istehsalı zavodunun tikintisinin xərci açıqlanıb

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