Новый посол Беларуси обсудил с руководством МАЗ расширение сотрудничества с Азербайджаном

Новоназначенный посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич встретился с руководством Минского автомобильного завода (МАЗ).

Новоназначенный посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич встретился с руководством Минского автомобильного завода (МАЗ).

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба завода.

"Генеральный директор предприятия Валерий Иванкович проинформировал посла о состоянии дел в части сотрудничества с Азербайджаном, в том числе о проектах по поставкам пожарной и коммунальной техники. Дипломат со своей стороны заверил руководство МАЗ в оказании всесторонней поддержки для продвижения техники в стране", - говорится в информации.

Минский автозавод специализируется на выпуске грузовой, пассажирской, прицепной и специальной техники. Компания выпускает около 500 моделей и модификаций бортовых и полноприводных автомобилей, самосвалов, шасси, тягачей, лесовозов, прицепов и полуприцепов, кранов, спецтехники, около 15 моделей автобусов, троллейбусов, электробусов.

МАЗ имеет представительство в Азербайджане и активно развивает сотрудничество с Гянжинским автомобильным заводом. В часности, между двумя предприятиями имеется договоренность по производству на сборочном производстве в Гяндже техники для спасателей.