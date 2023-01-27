Норвегия обнаружила крупные запасы металлов и минералов на шельфе

Норвежская исследовательская группа обнаружила на континентальном шельфе страны значительные запасы металлов и минералов.

Норвежская исследовательская группа обнаружила на континентальном шельфе страны значительные запасы металлов и минералов.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление властей страны.

В районах Норвежского и Гренландского морей, по предварительным оценкам, обнаружены месторождения с 38 млн тонн меди и 45 млн тонн цинка. Также на шельфе найдено около 24 млн тонн магния, 3,1 млн тонн кобальта и 1,7 млн тонн редкоземельного металла церия, используемого в сплавах. Кроме того, на шельфе обнаружены месторождения редкоземельных металлов: неодима, иттрия и диспрозия.

Отмечается, что на шельфе будут проводится дальнейшие исследования. Они должны будут показать, какое количество полезных ископаемых может быть добыто с минимальным воздействием на окружающую среду.