Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Ненефтегазовое промпроизводство Азербайджана выросло на 5,5%

    Промышленность
    • 19 января, 2026
    • 10:22
    Ненефтегазовое промпроизводство Азербайджана выросло на 5,5%

    Промышленными предприятиями и индивидуальными предпринимателями в Азербайджане в 2025 году произведено продукции на сумму 63,1 млрд манатов, что на 1% меньше по сравнению с 2024 годом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    Согласно данным, промпроизводство в нефтегазовом секторе сократилось на 2%, а в ненефтегазовом - выросло на 5,5%.

    59,6% промышленной продукции произведено в добывающем секторе, 33,9% - в обрабатывающем, 5,5% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, а 1% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

    По данным статистики, добыча товарной нефти в 2025 году в Азербайджане снизилась на 4,8%, тогда как добыча товарного газа увеличилась на 0,7%.

    Госкомстат Азербайджана производство продукции ненефтегазовое производство
    Azərbaycanda qeyri-neft-qaz sənayesi ötən il 5,5 % artıb
    Azerbaijan's non-oil, gas industrial production grows by 5.5%

    Последние новости

    10:57

    МИД Азербайджана выразил соболезнования Испании

    Внешняя политика
    10:49

    На Земле ожидаются сильные магнитные бури

    Наука и образование
    10:42

    Инвестиции в экономику Азербайджана снизились почти на 6%

    Бизнес
    10:34

    Число погибших при сходе поездов в Испании с рельсов увеличилось до 39 - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    10:22

    Ненефтегазовое промпроизводство Азербайджана выросло на 5,5%

    Промышленность
    10:21

    В 2025 году более 1,2 тыс. человек подали заявления на гражданство Азербайджана

    Внутренняя политика
    10:18

    Токаев согласился войти в состав Совета мира по Газе

    Другие страны
    10:08

    Экономика Азербайджана выросла в 2025 году на 1,4%

    Экономика
    10:01

    Кабмин внес изменения в правила государственного реестра юридических лиц

    Финансы
    Лента новостей