Ненефтегазовое промпроизводство Азербайджана выросло на 5,5%

Промышленными предприятиями и индивидуальными предпринимателями в Азербайджане в 2025 году произведено продукции на сумму 63,1 млрд манатов, что на 1% меньше по сравнению с 2024 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно данным, промпроизводство в нефтегазовом секторе сократилось на 2%, а в ненефтегазовом - выросло на 5,5%.

59,6% промышленной продукции произведено в добывающем секторе, 33,9% - в обрабатывающем, 5,5% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, а 1% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

По данным статистики, добыча товарной нефти в 2025 году в Азербайджане снизилась на 4,8%, тогда как добыча товарного газа увеличилась на 0,7%.