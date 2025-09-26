Готовится ПСД Нахчыванского промпарка

Начата подготовка проектно-сметной документации (ПСД) по созданию внутренней инфраструктуры Нахчыванского промышленного парка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон.

Согласно информации, в план работ входят инженерно-геологические и топографические исследования, подготовка генерального плана, проекта градостроительного обоснования и рабочего проекта, а также планировка территории с учетом рельефа, выравнивание и составление картограммы земляных масс. Предусматривается также проектирование селесборных каналов для защиты территории от паводковых потоков.

Внутренние дороги промышленного парка и толщина асфальтового покрытия будут проектироваться с учетом интенсивного движения большегрузного транспорта (TIR). Помимо этого, планируется строительство тупиковой железнодорожной линии, при выполнении работ будут использоваться местные строительные материалы.