Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Готовится ПСД Нахчыванского промпарка

    Промышленность
    • 26 сентября, 2025
    • 09:56
    Готовится ПСД Нахчыванского промпарка

    Начата подготовка проектно-сметной документации (ПСД) по созданию внутренней инфраструктуры Нахчыванского промышленного парка.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон.

    Согласно информации, в план работ входят инженерно-геологические и топографические исследования, подготовка генерального плана, проекта градостроительного обоснования и рабочего проекта, а также планировка территории с учетом рельефа, выравнивание и составление картограммы земляных масс. Предусматривается также проектирование селесборных каналов для защиты территории от паводковых потоков.

    Внутренние дороги промышленного парка и толщина асфальтового покрытия будут проектироваться с учетом интенсивного движения большегрузного транспорта (TIR). Помимо этого, планируется строительство тупиковой железнодорожной линии, при выполнении работ будут использоваться местные строительные материалы.

    Нахчыванский промпарк внутренняя инфраструктура проектно-сметная документация
    Naxçıvan Sənaye Parkının layihə-smeta sənədlərinin hazırlanmasına başlanılıb

    Последние новости

    10:07

    Рауф Салимов: Сбор статистики по показателям ЦУР стал сложнее

    Бизнес
    10:03

    Губернатор: В Псковской области РФ произошел взрыв на ж/д путях

    В регионе
    10:02

    В Шеки задержан водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП

    Происшествия
    09:58

    В Масаллы мужчина скончался через неделю после наезда автомобиля

    Происшествия
    09:56

    Готовится ПСД Нахчыванского промпарка

    Промышленность
    09:52

    В трех районах Баку возникнут перебои с газоснабжением

    Энергетика
    09:45

    Азербайджанская баскетбольная лига открывает новый сезон

    Командные
    09:35

    Цена на азербайджанскую нефть слегка выросла

    Энергетика
    09:33

    ЕК может выделить Украине кредит на €140 млрд за счет замороженных активов РФ

    В регионе
    Лента новостей