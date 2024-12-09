На заводах Volkswagen в Германии началась вторая волна забастовок

На заводах автоконцерна Volkswagen в Германии сотрудники возобновили забастовки против планов властей по сокращению части производства.

На заводах автоконцерна Volkswagen в Германии сотрудники возобновили забастовки против планов властей по сокращению части производства.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил крупнейший профсоюз страны IG Metall.

Забастовки в понедельник проходят на девяти заводах автоконцерна на фоне четвертого раунда переговоров о тарифах между правлением Volkswagen и представителями профсоюза. Работа на предприятиях будет приостановлена на четыре часа в каждой смене.

На прошлой неделе около 100 тыс. сотрудников Volkswagen присоединились к первой предупредительной забастовке.

Как сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в концерне, на прошлой неделе в течение одной минуты простоя производства в Вольфсбурге, Эмдене, Ганновере и Цвиккау концерн потерял прибыль в размере около 40 тыс. евро.

По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года. Сторонники жестких мер экономии в руководстве концерна хотят сократить до 30 тыс. сотрудников.