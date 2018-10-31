На карбамидном заводе завершено 99,9% строительных работ

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ На карбамидном заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Сумгайыте завершено 99,9% строительных работ.

Как сообщает Report, об этом говорится в аккаунте SOCAR в социальных сетях.

"На заводе, который планируется ввести в эксплуатацию в этом году, выполнено 99,9% работ. Сейчас здесь проводятся пусконаладочные работы", - говорится в информации.

Отметим, что территория завода составляет 39,27 гектаров. На предприятии будет производиться ежесуточно 1 200 тонн аммиака, 2 тыс. тонн карбамида. Годовой объем производства карбамида - 650-660 тыс. тонн. Из них 150-200 тыс. тонн для внутреннего рынка, остальная продукция будет направлена на экспорт. Турция станет основным экспортным маршрутом.

Завод строится в рамках утвержденных президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программы по надежному обеспечению населения Азербайджана продовольственными товарами (2008-2015 гг.)" и "Государственной программы по развитию промышленности в Азербайджанской Республике (2015-2020 гг.)". В целях реализации проекта по строительству карбамидного завода 13 марта 2013 года между SOCAR и южнокорейской Samsung Engineering Co. Ltd. был подписан контракт об инжиниринге, поставках и строительстве. В рамках контракта после завершения строительства и проведения всех необходимых испытаний Samsung Engineering Co. Ltd. передаст полностью готовый к эксплуатации завод Госнефтекомпании. Лицензиарами завода на производство аммиака и карбамида являются соответственно Haldor Topsoe (Дания) и Stamicarbon B.V (Нидерланды). Услуги по консалтингу и независимой ревизии выполняет финская компания Neste Jacobs Oy.