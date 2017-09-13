Мировое потребление электроэнергии к 2035 году может вырасти на 50%

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Мировое потребление электроэнергии к 2035 году может вырасти на 40-50% по сравнению с показателями на данный момент.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий вывод сделан в экспертно-аналитическом докладе Центра стратегических разработок (ЦСР).

"В мире в силу грядущего выхода из рецессии, увеличения уровня благосостояния жителей развивающихся стран и роста населения будет наблюдаться рост энергопотребления. Потенциально к 2035 году новыми потребителями станут порядка 1,3 млрд человек, не имеющих в настоящее время доступа к электроэнергии; 2,7 млрд человек, которые "готовят на дровах"; еще 1,6 млрд человек - за счет прироста населения в мире. Это приведет к тому, что за обозначенный период потребление электроэнергии вырастет на 40-50%", - говорится в пояснительной записке к докладу.

Эксперты ЦСР отмечают, что цифровой переход в электроэнергетике позволяет не только повысить эффективность традиционной энергетической системы, но и открывает новые возможности для вовлечения в энергообмен распределенной генерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии, систем накопления энергии, устройств и комплексов с регулируемым потреблением, для организации разнообразных энергетических сервисов.

"Основные изменения затронут сектор электроэнергетики, находящийся в близости к потребителям и базирующийся на инфраструктуре распределительных сетей 110 кВ и ниже. А структурные и технологические особенности построения энергосистем будут напоминать интернет. Поэтому новый подход часто называют Интернет энергии (Internet of Energy)", - отмечается в экспертно-аналитическом докладе.