О нас

Минпромторг РФ надеется на запуск промышленного парка в Азербайджане в 2025 году

Минпромторг РФ надеется на запуск промышленного парка в Азербайджане в 2025 году Минпромторг РФ надеется на запуск промышленного парка в Азербайджане в 2025 году.
Промышленность
12 мая 2025 г. 08:00
Минпромторг РФ надеется на запуск промышленного парка в Азербайджане в 2025 году

Минпромторг РФ надеется на запуск промышленного парка в Азербайджане в 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов на полях международной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.

"В этом году мы надеемся запустить промышленный парк в Азербайджане, в городе Сумгайыт. Это первый опыт совместного проекта с нашими азербайджанскими партнерами. Мы уверены, что он тоже будет востребован российскими предприятиями", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiya bu il Azərbaycanda sənaye parkının istifadəyə verilməsinə ümid edir

Самое читаемое

Джамиля Каримова: Казахские и азербайджанские обычаи очень схожи
ФотоДжамиля Каримова: Казахские и азербайджанские обычаи очень схожи
9 мая 2025 г. 12:14
В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
7 мая 2025 г. 05:49
Алроса добыла крупнейший в истории РФ алмаз янтарного цвета
"Алроса" добыла крупнейший в истории РФ алмаз янтарного цвета
8 мая 2025 г. 11:38
Конституция и суверенитет: Основные столпы политического наследия Гейдара Алиева
Конституция и суверенитет: Основные столпы политического наследия Гейдара Алиева
10 мая 2025 г. 07:41
Пострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
ФотоПострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
5 мая 2025 г. 20:50
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
5 мая 2025 г. 17:26
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
6 мая 2025 г. 15:08
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
7 мая 2025 г. 13:38
Полиция Азербайджана изъяла из незаконного оборота свыше 48 кг наркотиков за сутки
Полиция Азербайджана изъяла из незаконного оборота свыше 48 кг наркотиков за сутки
9 мая 2025 г. 11:09
Нестабильная погода в Азербайджане сохранится еще четыре дня
Нестабильная погода в Азербайджане сохранится еще четыре дня
11 мая 2025 г. 18:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi