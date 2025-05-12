Минпромторг РФ надеется на запуск промышленного парка в Азербайджане в 2025 году

Минпромторг РФ надеется на запуск промышленного парка в Азербайджане в 2025 году.

Минпромторг РФ надеется на запуск промышленного парка в Азербайджане в 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов на полях международной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.

"В этом году мы надеемся запустить промышленный парк в Азербайджане, в городе Сумгайыт. Это первый опыт совместного проекта с нашими азербайджанскими партнерами. Мы уверены, что он тоже будет востребован российскими предприятиями", - сказал он.