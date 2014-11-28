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    ​Минэнерго Украины закрывает 252 предприятия Донбасса

    Решение принято в рамках исполнения указа президента

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Министерство энергетики и угольной промышленности Украины постановило прекратить работу 252 государственных предприятий и учреждений, которые находятся в зоне проведения антитеррористической операции.

    Как сообщает Report со ссылкой на BBC, об этом говорится в приказе, размещенном на сайте ведомства.

    "С 28 ноября 2014 прекратить производственную и финансово-хозяйственную деятельность государственных предприятий, учреждений, организаций и объединений, которые принадлежат к сфере управления Минэнергоугля и хозяйственных обществ, ... которые находятся в зоне осуществления антитеррористической операции", - говорится в приказе.

    В приложении к приказу указаны 252 предприятия.

    Решение принято в рамках исполнения указа президента, говорится в документе.

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