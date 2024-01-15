Микаил Джаббаров: В Азербайджане в промзоны будет инвестирован 471 млн манатов

В 2023 году резидентами промышленных зон и кварталов, находящихся в ведении Агентства по развитию экономических зон (IZIA) Азербайджана, стали 26 субъектов бизнеса.

В 2023 году резидентами промышленных зон и кварталов, находящихся в ведении Агентства по развитию экономических зон (IZIA) Азербайджана, стали 26 субъектов бизнеса.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети ”X".

Джаббаров подчеркнул, что эти субъекты вложат в промзоны и кварталы Азербайджана инвестиции в размере 471 млн манатов, а также способствуют созданию более 3 100 новых рабочих мест.

Министр добавил, что 7 из них являются резидентами Агдамского промышленного парка, 5 - промышленного парка "Экономическая зона долины Араза", 8 - Сумгайытского химического промышленного парка, 3 - промышленного парка Пираллахы, 1 - промышленного квартала Гаджигабул, 2 - промышленного квартала Сабирабад.