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Микаил Джаббаров: В Азербайджане в промзоны будет инвестирован 471 млн манатов

Микаил Джаббаров: В Азербайджане в промзоны будет инвестирован 471 млн манатов В 2023 году резидентами промышленных зон и кварталов, находящихся в ведении Агентства по развитию экономических зон (IZIA) Азербайджана, стали 26 субъектов бизнеса.
Промышленность
15 января 2024 г. 14:59
Микаил Джаббаров: В Азербайджане в промзоны будет инвестирован 471 млн манатов

В 2023 году резидентами промышленных зон и кварталов, находящихся в ведении Агентства по развитию экономических зон (IZIA) Азербайджана, стали 26 субъектов бизнеса.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети ”X".

Джаббаров подчеркнул, что эти субъекты вложат в промзоны и кварталы Азербайджана инвестиции в размере 471 млн манатов, а также способствуют созданию более 3 100 новых рабочих мест.

Министр добавил, что 7 из них являются резидентами Агдамского промышленного парка, 5 - промышленного парка "Экономическая зона долины Араза", 8 - Сумгайытского химического промышленного парка, 3 - промышленного парка Пираллахы, 1 - промышленного квартала Гаджигабул, 2 - промышленного квартала Сабирабад.

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Версия на английском языке Over $270M to be invested in Azerbaijan’s industrial zones – economy minister
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycanda sənaye zonalarına 471 milyon manat investisiya yatırılacaq"

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