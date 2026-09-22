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    Микаил Джаббаров: Азербайджан сделает ставку на глубокую переработку сырья

    Промышленность
    • 22 сентября, 2026
    • 14:52
    Микаил Джаббаров: Азербайджан сделает ставку на глубокую переработку сырья

    Азербайджан намерен сделать акцент не на простом экспорте добываемого сырья, а на его глубокой переработке внутри страны и создании продукции с более высокой добавленной стоимостью.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на совещании под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном Государственной программе развития горнодобывающей и металлургической промышленности на 2027-2030 гг.

    По словам министра, реализация Госпрограммы создаст серьезные возможности для расширения производства и экспорта, импортозамещения, формирования новых промышленных цепочек и повышения конкурентоспособности сектора.

    "Влияние этой программы не ограничится горнодобывающей и металлургической отраслями. По мере увеличения производства будет расти спрос на грузоперевозки и логистические услуги, а местные подрядчики и поставщики получат новые возможности", - заявил Джаббаров.

    Расширение отечественной сырьевой и полуфабрикатной базы, по его словам, создаст условия для формирования новых промышленных отраслей.

    Одновременно возрастет спрос на квалифицированные кадры, что ускорит развитие технических знаний и навыков, а также внесет вклад в укрепление научного потенциала страны.

    "Самое главное - увеличатся занятость и экономическая активность в регионах. Новые цепочки создания стоимости также откроют дополнительные возможности для частных инвестиций и предпринимательства", - отметил министр.

    Джаббаров подчеркнул, что представленная Государственная программа направлена на более эффективное использование минеральных ресурсов Азербайджана и вывод горнодобывающей, металлорудной и металлургической промышленности на новый этап развития.

    Министерство экономики мобилизует все необходимые ресурсы для успешной реализации программы, а также своевременного, скоординированного и качественного выполнения поставленных задач.

    По словам главы ведомства, министерство продолжит последовательную и целенаправленную работу, чтобы превратить горнодобывающую и металлургическую промышленность в одну из надежных опор экономического развития Азербайджана.

    Ильхам Алиев Микаил Джаббаров
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    Azerbaijan to focus on deep processing of raw materials, economy minister says

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