Микаил Джаббаров: Азербайджан сделает ставку на глубокую переработку сырья

Азербайджан намерен сделать акцент не на простом экспорте добываемого сырья, а на его глубокой переработке внутри страны и создании продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на совещании под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном Государственной программе развития горнодобывающей и металлургической промышленности на 2027-2030 гг.

По словам министра, реализация Госпрограммы создаст серьезные возможности для расширения производства и экспорта, импортозамещения, формирования новых промышленных цепочек и повышения конкурентоспособности сектора.

"Влияние этой программы не ограничится горнодобывающей и металлургической отраслями. По мере увеличения производства будет расти спрос на грузоперевозки и логистические услуги, а местные подрядчики и поставщики получат новые возможности", - заявил Джаббаров.

Расширение отечественной сырьевой и полуфабрикатной базы, по его словам, создаст условия для формирования новых промышленных отраслей.

Одновременно возрастет спрос на квалифицированные кадры, что ускорит развитие технических знаний и навыков, а также внесет вклад в укрепление научного потенциала страны.

"Самое главное - увеличатся занятость и экономическая активность в регионах. Новые цепочки создания стоимости также откроют дополнительные возможности для частных инвестиций и предпринимательства", - отметил министр.

Джаббаров подчеркнул, что представленная Государственная программа направлена на более эффективное использование минеральных ресурсов Азербайджана и вывод горнодобывающей, металлорудной и металлургической промышленности на новый этап развития.

Министерство экономики мобилизует все необходимые ресурсы для успешной реализации программы, а также своевременного, скоординированного и качественного выполнения поставленных задач.

По словам главы ведомства, министерство продолжит последовательную и целенаправленную работу, чтобы превратить горнодобывающую и металлургическую промышленность в одну из надежных опор экономического развития Азербайджана.