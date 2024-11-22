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Концерн Bosch объявил о намерении сократить более 5 тыс. рабочих мест в ближайшие годы

Концерн Bosch объявил о намерении сократить более 5 тыс. рабочих мест в ближайшие годы Немецкий поставщик автомобильных технологий Bosch объявил в пятницу о планах сократить до 5500 рабочих мест в своем автомобильном подразделении в ближайшие несколько лет.
Промышленность
22 ноября 2024 г. 20:34
Концерн Bosch объявил о намерении сократить более 5 тыс. рабочих мест в ближайшие годы

Немецкий поставщик автомобильных технологий Bosch объявил в пятницу о планах сократить до 5500 рабочих мест в своем автомобильном подразделении в ближайшие несколько лет.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление компании, Bosch объяснила свое решение стагнацией мировых продаж автомобилей, избыточными производственными мощностями в отрасли по сравнению с перспективами сбыта, а также более медленным, чем ожидалось, переходом на электромобили и программно-управляемые транспортные средства.

Около 3500 сокращений произойдут до конца 2027 года в подразделениях, разрабатывающих передовые системы помощи водителю, технологии автоматизированного вождения и централизованное программное обеспечение для автомобилей. Примерно половина этих сокращений придется на предприятия в Германии.

Еще 750 рабочих мест будет сокращено на заводе в Хильдесхайме до конца 2032 года, 600 из них - до конца 2026 года. Завод в Швебиш-Гмюнде потеряет около 1300 сотрудников в период с 2027 по 2030 год.

В автомобильном подразделении Bosch работает около 230 000 человек из общего штата в 429 000 сотрудников по всему миру. Помимо поставок для автоиндустрии, Bosch производит оборудование для фабрик и зданий, ПО для различных продуктов, включая промышленные котлы, системы утилизации отходящего тепла, системы видеонаблюдения и электроинструменты.

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