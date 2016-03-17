​Компания Sika реализует в Азербайджане проект стоимостью 5,3 млн. долларов

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Инвестиционная стоимость проекта, реализуемого компанией Sika в Сумгайытском химико-промышленном парке, составит 5,3 млн. долларов.

Как сообщает Report, замдиректора Сумгайытского химико-промышленного парка Заур Мамедов сообщил журналистам, что реализация проекта планируется до конца 2017 года: "Объем инвестиционного портфеля Сумгайытского химико-промышленного парка превышает 1 млрд. долларов. Под социальные проекты отведен 21 гектар промышленного парка. Здесь будут построены административные здания, учебные центры, зоны отдыха. К парку проявляют интерес такие страны как Австрия, Южная Корея, Канада, Венгрия, Хорватия, от которых поступают различные предложения. Они будут рассмотрены и оценены в соответствии с критериями промышленного парка, после чего подходящие компании получат статус резидента парка".