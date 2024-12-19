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Компания с турецким капиталом вложит 9 млн манатов в строительство завода в Сумгайыте

Компания с турецким капиталом вложит 9 млн манатов в строительство завода в Сумгайыте 16:48 Компания Eurotec Group с турецким капиталом получила статус резидента Сумгайытского химического промышленного парка.
Промышленность
19 декабря 2024 г. 17:16
Компания с турецким капиталом вложит 9 млн манатов в строительство завода в Сумгайыте

Компания Eurotec Group стала резидентом Сумгайытского химического промышленного парка.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики, таким образом, число резидентов парка достигло 42.

Компания с турецким капиталом вложит 9 млн манатов в строительство на территории площадью 2 га завода по производству металлических бочек. Годовой объем производства - 200 тыс. бочек. На предприятии будут работать 120 человек.

На предприятии будет применяться бельгийская технология производства. Производимая продукция будет направляться на внутренний рынок и на экспорт.

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Версия на английском языке Turkish company to invest 9M AZN in Azerbaijan's Sumgayit Chemical Industrial Park
Версия на азербайджанском языке Türkiyə şirkəti Sumqayıt Kimya Sənaye Parkına 9 milyon manat pul yatıracaq

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