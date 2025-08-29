    Ильхам Алиев Украина ШОС экспорт Владимир Зеленский

    Количество предприятий в Кяльбаджаре увеличилось в 6 раз

    Промышленность
    • 29 августа, 2025
    • 16:58
    Количество предприятий в Кяльбаджаре увеличилось в 6 раз

    В 2024 году 34 из 145 предприятий Карабахского экономического района приходились на Бардинский район.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, количество предприятий в Бардинском районе увеличилось на 10% по сравнению с 2023 годом и на 31% по сравнению с 2020 годом.

    В Агдамском районе действовали  32 предприятия (на 39% больше, чем годом ранее, в 2,7 раза больше за последние 5 лет), в Физулинском - 25 (+32%, +92%), в Агджабединском - 18 (+13%, +38%), в Тертерском - 16 (-6%, +2 раза), в Шушинском - 6 (+20%, +3 раза), в Ходжавендском - 6 (+20%, +2 раза), в Ходжалинском - 2 (+2 раза, +2 раза), в Агдеринском - 2 (в предыдущие годы не было), в городе Ханкенди - 4 (в предыдущие годы не было).

    За отчетный период в Восточно-Зангезурском экономическом районе действовало 38 предприятий (+52%, +2,9 раза), из них в Джебраильском районе – 11 (+57%, +3,7 раза), Лачынском – 9 (+13%, +80%), Губадлинском – 7 (+3,5 раза, +3,5 раза), Кяльбаджарском – 6 (+50%, +6 раз) и Зангиланском – 5 (+25%, +2,5 раза).

