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KOBİA: В горнодобывающей отрасли существует потребность в простых механизмах и решениях

KOBİA: В горнодобывающей отрасли существует потребность в простых механизмах и решениях В Азербайджане существует потребность в ускорении работ по внедрению простых механизмов и решений в горнодобывающей отрасли.
Промышленность
9 июня 2023 г. 12:16
KOBİA: В горнодобывающей отрасли существует потребность в простых механизмах и решениях

В Азербайджане существует потребность в ускорении работ по внедрению простых механизмов и решений в горнодобывающей отрасли.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов на проходящем в Баку бизнес-форуме на тему "Имеющиеся возможности и перспективы в горнодобывающей сфере".

"В горнодобывающей сфере возникают некоторые сложности при вводе в эксплуатацию. В некоторых случаях наблюдаются трудности, связанные с приобретением права собственности. Причиной тому сложные процедуры, касающиеся назначения земельных участков, ввода в эксплуатацию, принятия соответствующих правовых документов. Поэтому существует потребность в ускорении работ по внедрению простых механизмов и решений в соответствующей отрасли", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке KOBİA: "Dağ-mədən sahəsində sadə mexanizmlərə və həllərə ehtiyac var"

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