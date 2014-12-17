​Китай расширяет экономическое сотрудничество с юго-восточной Европой

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Китай намерен усилить экономическую активность в Восточной и Южной Европе, заявил глава китайского правительства Ли Кэцян в Белграде в ходе встречи с коллегами из 16 стран региона.

Как передает Report со ссылкой на Росбалт, интерес китайских инвесторов вызывают, прежде всего, железные дороги, автомобиле- и кораблестроительство. При этом Ли Кэцян обратил внимание на большие валютные резервы, которые позволяют Китаю быть "серьезным и надежным партнером".

Премьер-министр Китая отметил рост торговли со странами Южной и Восточной Европы. По его словам, в 2014 году торговый оборот должен превысить 60 млрд. долларов. Кроме того, были реализованы около 80% проектов, согласованных на встрече в формате "16+1" в 2013 году. Все сделки будут осуществляться в соответствии с правилами, принятым в Евросоюзе, подчеркнул китайский премьер. "Китай поддерживает Евросоюз, процесс европейской интеграции и сильный евро", — добавил он.

В двухдневном саммите в Белграде участвовали представители более 200 китайских предприятий, которым европейские страны предложили свои инвестиционные проекты. По мнению китайского премьера, большими шансами на успех обладает, в частности, проект строительства железной дороги протяженностью 350 км, соединяющей Белград и Бухарест. Ли Кэцян намерен подписать в Белграде соответствующее предварительное соглашение с Венгрией и Сербией.