​Карбамидный завод в Азербайджане будет сдан в эксплуатацию в начале 2018 года

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Строительство карбамидного завода в Сумгайыте завершится в конце 2017 - начале 2018 года. Как сообщает Report, об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

Р.Абдуллаев отметил, что привлечен кредит (в размере 150 млн. долларов сроком на 6 месяцев) от южнокорейского Eximbank для финансирования проекта: "Ведутся переговоры для получения кредита для проекта под государственные гарантии, которые планируется завершить к концу года. Проект реализуется по плану, и завод заработает в конце 2017 - начале 2018 года".

Отметим, что проект строительства карбамидного завода реализуется в рамках "Государственной программы по надежному обеспечению населения Азербайджана продовольственными товарами на 2008-2015 годы", утвержденной соответствующим распоряжением президента Азербайджана.

С этой целью приобретен земельный участок площадью 24 га, находящийся в пользовании Производственного объединения "Азерикимья", и 19 октября 2011 года состоялась церемония закладки фундамента завода с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева. В целях реализации проекта по строительству карбамидного завода 13 марта 2013 года между SOCAR и южнокорейской Samsung Engineering Co.Ltd. был подписан контракт об инжиниринге, поставках и строительстве. В рамках контракта после завершения строительства и проведения всех необходимых испытаний Samsung Engineering Co. Ltd. сдаст полностью готовый к эксплуатации завод Госнефтекомпании. В рамках контракта Samsung Engineering Co. Ltd. проведет строительно-монтажные работы, соответствующие испытания и тренинги для персонала, направленные на устранение проблем, которые могут возникнуть при эксплуатации завода. На заводе, который будет состоять из отсеков по производству аммиака, жидкого и гранулированного карбамида, будет производиться 2 000 тонн карбамида в сутки. Стоимость проекта без учета налогов составляет 500 млн. евро.