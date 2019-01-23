Карбамидный завод SOCAR с марта заработает на полную мощность - ВИДЕО

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Карбамидный завод Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Сумгайытском химико-промышленном парке заработает на полную мощность с марта этого года.

Об этом сообщил Report директор завода Хаял Джафаров.

"Карбамидный завод выйдет на полную мощность к марту, после чего у него появятся возможности для экспорта. Сначала же будет удовлетворен внутренний спрос", - сказал он.

По его словам, ожидается экспорт 500 тыс. тонн карбамида в год, и большая часть этого объема будет направлена на турецкий рынок: "Турция в настоящее время является одним из крупнейших импортеров азотных удобрений. Кроме того, есть спрос на карбамид в странах черноморского бассейна, особенно компаний Украины и пр.".

Х.Джафаров сообщил, что экспорт будет осуществляться как грузовыми автомобилями, так и железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс. По его словам, в настоящее время строится железнодорожная линия (около 800 метров - REP), которая будет присоединена к БТК, и ее строительство будет завершено за 6 месяцев: "Ведутся переговоры с ЗАО "Азербайджанские железные дороги" об экспорте продукции по БТК. Как только линия будет полностью введена в строй, ожидается начало экспорта карбамида по железной дороге. Первоначально экспорт будет осуществляться крупнотоннажными автомобилями. Однако из-за большого объема и определенной экономии железные дороги более выгодны".

Что касается цены на карбамид, директор завода сказал, что цена 1 тонны карбамида на черноморском рынке составляет около 320-350 долларов: "Мы ожидаем рост цен. Сейчас цены ниже, чем 5 лет назад. Это связано с большим объемом предложения на рынке из-за строительства новых карбамидных заводов. Но мы полагаем, что предложение будет сокращаться и цены поднимутся".

Отметим, что карбамидный завод SOCAR 16 января сдан в эксплуатацию.

Используя 435 млн кубометров природного газа в качестве сырья, завод способен производить 650-660 тыс. тонн карбамидной продукции. 70% объема производства предусматривается для экспорта, что даст возможность поступлению в страну ежегодно дополнительного дохода в размере до 160 млн долларов.