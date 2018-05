Карбамидный завод реализовал более 300 млн евро привлеченного кредита

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Карбамидный завод Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Сумгайыте реализовал более 300 млн евро из привлеченного на строительство кредита в 500 млн евро.

Как сообщает Report, об этом сказал директор завода Хаял Джафаров.

Отметим, что на финансирование проекта выделено 500 миллионов евро. Из них 251 млн евро выделен корейским "Эксимбанком" (KEXİM), а кредитная линия на 249 млн евро под гарантии KEXİM открыта UniCredit, Societe Generale, Deutsche Bank. Первоначально проект финансировался за счет средств госбюджета.

По его словам, процесс погашения кредита начнется с конца 2019 года: "Ожидается, что завод будет введен в эксплуатацию в середине следующего года. Погашение кредита начнется через 1,5 года после ввода в эксплуатацию. Срок погашения кредита составляет 10 лет".

По его словам, согласно текущей цене на природный газ и карбамид, завод получит прибыль через 8-9 лет после ввода в эксплуатацию. К концу октября к заводу будут подведены трубы для подачи сырья - природного газа и воды, добавил он.

"Ежесуточно будет закупаться 1,5 млн кубометров газа. Соглашение о покупке природного газа пока не подписано. Однако учитывая, что производственное объединение "Азеригаз" является структурой SOCAR, это не будет проблемой. Продажами производимой продукции займутся департамент маркетинга и экономических операций SOCAR и SOCAR Trading. 150-200 тыс. тонн карбамида предназначено для внутреннего рынка, а остальное - на экспорт. Объемы экспорта составят примерно 500 тыс. тонн", - сказал Джафаров.

Отметим, что в целях реализации проекта по строительству карбамидного завода 13 марта 2013 года между SOCAR и южнокорейской Samsung Engineering Co. Ltd. был подписан контракт об инжиниринге, поставках и строительстве. В рамках контракта после завершения строительства и проведения всех необходимых испытаний Samsung Engineering Co. Ltd. передаст полностью готовый к эксплуатации завод Госнефтекомпании. Лицензиарами завода на производство аммиака и карбамида являются соответственно Haldor Topsoe (Дания) и Stamicarbon B.V (Нидерланды). Услуги по консалтингу и независимой ревизии выполняет финская компания Neste Jacobs Oy.