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Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив

Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив Глобальный Юг рассчитывает на увеличение финансирования и повышение амбициозности в сокращении выбросов, это будет единственным приемлемым итогом конференции COP29 для островных сообществ.
COP29
13 ноября 2024 г. 10:41
Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив

Глобальный Юг рассчитывает на увеличение финансирования и повышение амбициозности в сокращении выбросов, это будет единственным приемлемым итогом конференции COP29 для островных сообществ.

Об этом в интервью Report заявил премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун.

Премьер-министр Браун призвал к решительным действиям в борьбе с климатическим кризисом, подчеркнув, что страны Глобального Севера обязаны компенсировать ущерб, нанесенный ими планете.

По его словам, единственным приемлемым итогом конференции COP29 станет соглашение о дополнительном финансировании и ускоренном переходе на возобновляемые источники энергии для защиты планеты и борьбы с изменением климата.

"Мы надеемся, что будет увеличено финансирование и повысится амбициозность в сокращении выбросов. Также мы ожидаем итогового соглашения, в рамках которого будет выделено больше средств для ускорения перехода на возобновляемые источники энергии, снижения выбросов и защиты планеты. Любой результат ниже этих ожиданий будет считаться неудачей. В первую очередь Глобальный Север создал проблему, и мы настаиваем на климатической справедливости, требуем компенсации, чтобы мы могли адаптироваться и смягчить последствия изменения климата" – подчеркнул Гастон Браун.

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Версия на азербайджанском языке Antiqua və Barbudanın Baş naziri: Qlobal Şimal bizə dəyən zərəri kompensasiya etməlidir - EKSKLÜZİV
Версия на английском языке Antigua and Barbuda PM: Global North should compensate us - Exclusive

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