О нас

На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год

На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год 18 ноября в Милли Меджлисе начнется обсуждение пакета государственного бюджета Азербайджана на 2025 год.
Милли Меджлис
14 ноября 2024 г. 12:21
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год

18 ноября в Милли Меджлисе начнется обсуждение пакета государственного бюджета Азербайджана на 2025 год.

Как сообщает Report, информацию подтвердил один из членов парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В указанный день в комитете планируется обсуждение законопроектов, входящих в бюджетный пакет.

Отметим, что согласно проекту, представленному Министерством финансов в Милли Меджлис, в 2025 году доходы государственного бюджета прогнозируются в размере 38 млрд 316 млн манатов (на 5,3% больше утвержденного прогноза на 2024 год), а расходы - 41 млрд 367,6 млн манатов (на 4,1% больше).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gələn həftə Milli Məclisdə Azərbaycanın 2025-ci il üçün dövlət büdcəsinin müzakirələri başlayacaq

Самое важное

На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
13 ноября 2024 г. 21:26
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 22:09
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 20:42
Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36
В Баку проходит церемония открытия COP29
В Баку проходит церемония открытия COP29
11 ноября 2024 г. 11:40
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
10 ноября 2024 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
10 ноября 2024 г. 20:23
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
10 ноября 2024 г. 20:00
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi