На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год

18 ноября в Милли Меджлисе начнется обсуждение пакета государственного бюджета Азербайджана на 2025 год.

18 ноября в Милли Меджлисе начнется обсуждение пакета государственного бюджета Азербайджана на 2025 год.

Как сообщает Report, информацию подтвердил один из членов парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В указанный день в комитете планируется обсуждение законопроектов, входящих в бюджетный пакет.

Отметим, что согласно проекту, представленному Министерством финансов в Милли Меджлис, в 2025 году доходы государственного бюджета прогнозируются в размере 38 млрд 316 млн манатов (на 5,3% больше утвержденного прогноза на 2024 год), а расходы - 41 млрд 367,6 млн манатов (на 4,1% больше).