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Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование

Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование Международная организация климатических активистов провела акцию против ложных обещаний о борьбе с климатическими изменениями.
COP29
14 ноября 2024 г. 14:51
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование

Международная организация климатических активистов провела акцию против ложных обещаний о борьбе с климатическими изменениями.

Как передает Report, активисты устроили акцию в голубой зоне COP29.

"Эта демонстрация в знак протеста против фейковых решений, которые не приведут нас к цели в 1,5 градуса", - сказал один из участников акции Рори Мартин Броган из Великобритании.

Участник акции заявил, что биомасса и биоэнергетика производит больше выбросов, чем уголь.

"В правилах учета в процессе РКИК ООН они считаются возобновляемыми источниками, но это иллюзия", - сказал он.

Активист подчеркнул, что протестующие хотят добиться климатического перехода, а также справедливого климатического финансирования.

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Версия на английском языке Environmental activists demand to accelerate energy transition and fair climate financing
Версия на азербайджанском языке Ekofəallar enerji keçidinin sürətləndirilməsini və ədalətli iqlim maliyyələşdirilməsini tələb ediblər

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