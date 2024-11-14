Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование

Международная организация климатических активистов провела акцию против ложных обещаний о борьбе с климатическими изменениями.

Международная организация климатических активистов провела акцию против ложных обещаний о борьбе с климатическими изменениями.

Как передает Report, активисты устроили акцию в голубой зоне COP29.

"Эта демонстрация в знак протеста против фейковых решений, которые не приведут нас к цели в 1,5 градуса", - сказал один из участников акции Рори Мартин Броган из Великобритании.

Участник акции заявил, что биомасса и биоэнергетика производит больше выбросов, чем уголь.

"В правилах учета в процессе РКИК ООН они считаются возобновляемыми источниками, но это иллюзия", - сказал он.

Активист подчеркнул, что протестующие хотят добиться климатического перехода, а также справедливого климатического финансирования.