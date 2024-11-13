Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне

Высоко оценил подготовку и проведение конференции сторон Рамочной конвенции ООН по климату (COP29) в Баку президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Высоко оценил подготовку и проведение конференции сторон Рамочной конвенции ООН по климату (COP29) в Баку президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Об этом Report заявил сам президент Кыргызстана, отвечая на вопрос об уровне организации COP29.

"Очень хорошо, на высшем уровне", - сказал Жапаров.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вместе с супругой Айгуль Жапаровой находится с визитом в Азербайджан для участия в 29-й Конференции сторон рамочной Конвенции ООН об изменении климата.

Первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова вчера приняла участие в конференции на тему "Молодежь на передовой борьбы с изменением климата" в рамках COP29 под патронажем первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой.