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Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне

Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне Высоко оценил подготовку и проведение конференции сторон Рамочной конвенции ООН по климату (COP29) в Баку президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
COP29
13 ноября 2024 г. 11:19
Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне

Высоко оценил подготовку и проведение конференции сторон Рамочной конвенции ООН по климату (COP29) в Баку президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Об этом Report заявил сам президент Кыргызстана, отвечая на вопрос об уровне организации COP29.

"Очень хорошо, на высшем уровне", - сказал Жапаров.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вместе с супругой Айгуль Жапаровой находится с визитом в Азербайджан для участия в 29-й Конференции сторон рамочной Конвенции ООН об изменении климата.

Первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова вчера приняла участие в конференции на тему "Молодежь на передовой борьбы с изменением климата" в рамках COP29 под патронажем первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой.

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Версия на азербайджанском языке Sadır Japarov: COP29 ən yüksək səviyyədə təşkil olunub
Версия на английском языке Sadyr Japarov: COP29 is organized at highest level

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