Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости

Пакистан, наряду с другими развивающимися странами, борется за упрощение доступа к климатическому финансированию.

Пакистан, наряду с другими развивающимися странами, борется за упрощение доступа к климатическому финансированию.

Об этом в эксклюзивном заявлении Report сказала координатор по согласованию вопросов изменения климата и окружающей среды премьер-министра Пакистана Ромина Хуршид Алам.

Она подчеркнула, что это важно для всех развивающихся стран, и, хотя окончательного решения пока нет, переговоры активно продолжаются.

"Когда речь идет о климатическом финансировании, возникает много вопросов о том, как развитые страны будут выполнять свои обязательства", - сказала координатор.

По мнению Ромины Хуршуд, развитые страны постоянно дают обещания на саммитах СОР, однако не выполняют их, что является большой проблемой для стран Глобального юга.

"Это большая проблема в области прав человека и климатической справедливости. Поэтому Пакистан, вместе с другими развивающимися странами, требует достижения климатической справедливости", - подытожила она.