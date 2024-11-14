О нас

Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости

Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости Пакистан, наряду с другими развивающимися странами, борется за упрощение доступа к климатическому финансированию.
COP29
14 ноября 2024 г. 11:49
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости

Пакистан, наряду с другими развивающимися странами, борется за упрощение доступа к климатическому финансированию.

Об этом в эксклюзивном заявлении Report сказала координатор по согласованию вопросов изменения климата и окружающей среды премьер-министра Пакистана Ромина Хуршид Алам.

Она подчеркнула, что это важно для всех развивающихся стран, и, хотя окончательного решения пока нет, переговоры активно продолжаются.

"Когда речь идет о климатическом финансировании, возникает много вопросов о том, как развитые страны будут выполнять свои обязательства", - сказала координатор.

По мнению Ромины Хуршуд, развитые страны постоянно дают обещания на саммитах СОР, однако не выполняют их, что является большой проблемой для стран Глобального юга.

"Это большая проблема в области прав человека и климатической справедливости. Поэтому Пакистан, вместе с другими развивающимися странами, требует достижения климатической справедливости", - подытожила она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Pakistan rəsmisi: İnkişaf etməkdə olan ölkələrlə birlikdə iqlim ədalətinə nail olunmasını tələb edirik
Версия на английском языке Romina Khurshid Alam: Pakistan fights for climate justice

Самое читаемое

Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
9 ноября 2024 г. 12:02
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
9 ноября 2024 г. 12:23
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
9 ноября 2024 г. 10:58
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
9 ноября 2024 г. 09:38
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
8 ноября 2024 г. 12:12
Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге в связи с аварией Ми-8
Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге в связи с аварией Ми-8
9 ноября 2024 г. 13:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi