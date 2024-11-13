Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день

Отрадно, что уже в первый день 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), проходящей в Баку, удалось добиться впечатляющего прогресса по одному из самых сложных вопросов в борьбе с изменениями климата - статье 6 Па

Отрадно, что уже в первый день 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), проходящей в Баку, удалось добиться впечатляющего прогресса по одному из самых сложных вопросов в борьбе с изменениями климата - статье 6 Парижского соглашения.

Об этом в интервью Report, заявил директор отдела адаптации Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН) Юссеф Нассеф.

По его словам, COP29 стал вторым случаем в истории климатического процесса, когда решения принимаются в первый же день.

Как отметил доктор Нассеф, ранее такое произошло лишь в прошлом году на COP28 в Дубае, когда в первый день было принято решение о создании Фонда потерь и ущерба, на который страны обязались выделить значительные средства.

"Статья 6 Парижского соглашения - это очень сложный набор положений. Она направлена на то, чтобы сделать меры по борьбе с изменением климата более эффективными с точки зрения затрат, направить ресурсы туда, где они могут принести наибольшую пользу. Но для этого нужны очень важные правила: как мы это учитывается, как обеспечивается целостность окружающей среды, как гарантируется ее работа? Таким образом, была проведена большая методологическая работа. И когда мы работали над сводом правил для Парижского соглашения, для большинства пунктов решения были приняты на сессии СOP в Катовице в 2019 году. Но для подготовки статьи 6 потребовалось гораздо больше времени из-за сложных методологических компонентов. В нем много технических аспектов, не только политических, и на самом деле именно технические аспекты требуют времени. Поэтому мы очень рады, что собрали такой ранний урожай в первый день сессии COP", - сказал он.

Директор Управления по вопросам адаптации Секретариата ООН отметил, что, несмотря на значительный прогресс, по данной статье еще предстоит проделать большую работу - как на COP29 в Баку, так и на следующей сессии COP в Белене (Бразилия), особенно по пункту 6.8, касающемуся нерыночных подходов.

"Каждый шаг к согласию ведет нас к созданию очень эффективных углеродных рынков, к тому, что деньги будут поступать во всех направлениях, а амбиции будут реализовываться быстрее, так как они будут поступать туда, где наиболее необходимы", - добавил доктор.

Юссеф Нассеф подчеркнул, что финансирование - один из ключевых и сложных аспектов климатической повестки. По его словам, предварительные расчеты показывают, что для поддержки развивающихся стран требуется ежегодно выделять 100 миллиардов долларов.

"Мы немного не дотягиваем до 100 миллиардов долларов, и ожидаемые финансовые потребности по мере продвижения в будущее - это очень большая цифра. Только для адаптации, по оценкам Программы ООН по окружающей среде, к 2030 году развивающимся странам потребуется около 300 миллиардов в год. Денег, которые сейчас есть в системе, очень мало.

Неважно, поступают ли эти деньги в виде грантов от стран-доноров на двусторонней основе, или в виде льготных кредитов от многосторонних банков развития, или из всех других источников. Поэтому нас больше беспокоит адаптация, поскольку потенциал финансирования для получения дохода здесь гораздо ниже, чем в случае с проектами в сфере энергетики или сокращения концентрации парниковых газов в атмосфере. Со временем возобновляемая энергия становится дешевле и приносит больше прибыли.

Но с адаптацией ситуация другая, так как речь идет об инфраструктурных проектах, таких как строительство защитных сооружений от моря, изменение сельскохозяйственных практик. Обычно это не те проекты, которые могут приносить прибыль. Именно здесь, на мой взгляд, и кроется проблема: доступных сейчас средств, как грантов, так и льготных кредитов, совершенно недостаточно для удовлетворения потребностей в адаптации по мере приближения к 2030 году", - сказал он.

Доктор Нассеф считает, что миру необходимо провести самоанализ и взглянуть на проблему финансовой поддержки более широко, поскольку без активных действий в конечном итоге каждый из нас пострадает от последствий климатических изменений: "Нам нужно полное трансграничное взаимодействие и сотрудничество. Солидарность важна, так как изменения климата могут затронуть каждого, независимо от уровня дохода. Очевидно, что финансовых ресурсов недостаточно, и бедные страны сталкиваются с препятствиями при попытке получить поддержку, проходя сложные процедуры и собирая данные".

Директор выразил уверенность, что в Баку на COP29 будет проделан большой шаг вперед в финансовом вопросе.

"В Баку будет сделан значительный шаг вперед в этом направлении благодаря введению новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию (New Collective Quantified Goal on Climate Finance, NCQG). Речь идет не только о конкретных суммах, но и о доступности средств, подходах к разным категориям и видам финансирования, поскольку не все средства одинаковы. Некоторые из них предоставляются в виде грантов, другие - в форме льготных кредитов или под коммерческие ставки, а также в различных других форматах. Будут обсуждаться и каналы финансирования. Это может подтолкнуть нас к новому подходу, ведь прежние методы уже не соответствуют масштабам современных вызовов", - заключил он.