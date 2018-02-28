Карбамидный завод произведет первую продукцию в августе

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Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Строительство завода SOCAR Karbamid близится к завершению, и через месяц начнутся пуско-наладочные работы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR).

По информации, производство на заводе первой продукции - аммиака намечается в августе. Конечная продукция завода - азотное удобрение (карбамид) начнет производиться с октября этого года: "На внутреннее потребление будет направлено 150 тыс. тонн производимого карбамида, тем самым Азербайджан сэкономит 55 млн долларов, затрачиваемых ежегодно на импорт удобрений. Оставшиеся 450-500 тысяч тонн продукции предназначены для экспорта, что имеет большое значение с точки зрения привлечения дополнительной валюты в страну".

Отметим, что президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и вице-президенты компании вчера побывали в Сумгайыте.

В рамках рабочего визита в Сумгайыт президент SOCAR побывал в ПО "Азерикимья", SOCAR Karbamid и SOCAR Polymer, дал инструкции по подготовке к запуску новых заводов. В "Азерикимья" продолжаются работы по модернизации технологических установок. В то же время идет строительство новых установок и вспомогательных площадей. Работы по реконструкции в ПО "Азерикимья" планируется завершить в 2019 году.