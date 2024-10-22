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Из промзон Азербайджана реализована продукция на 14,5 млрд манатов

Из промзон Азербайджана реализована продукция на 14,5 млрд манатов С 2015 года по 1 октября 2024 года в Азербайджане из промышленных зон реализована продукция на сумму 14,5 млрд манатов, часть которой на сумму 4,7 млрд манатов была экспортирована.
Промышленность
22 октября 2024 г. 17:20
Из промзон Азербайджана реализована продукция на 14,5 млрд манатов

С 2015 года по 1 октября 2024 года в Азербайджане из промышленных зон реализована продукция на сумму 14,5 млрд манатов, часть которой на сумму 4,7 млрд манатов была экспортирована.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон при Министерстве экономики.

За январь-сентябрь этого года из промышленных зон была реализована продукция на сумму 2,4 млрд манатов, 0,8 млрд манатов из них пришлось на долю экспорта.

Производимая в промышленных зонах продукция экспортировалась более чем в 70 стран.

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Версия на английском языке Value of exports from industrial zones in Azerbaijan nears 5 billion AZN
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sənaye zonalarından ixracın dəyəri 5 milyard manata yaxınlaşıb

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