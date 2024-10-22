Из промзон Азербайджана реализована продукция на 14,5 млрд манатов

С 2015 года по 1 октября 2024 года в Азербайджане из промышленных зон реализована продукция на сумму 14,5 млрд манатов, часть которой на сумму 4,7 млрд манатов была экспортирована.

С 2015 года по 1 октября 2024 года в Азербайджане из промышленных зон реализована продукция на сумму 14,5 млрд манатов, часть которой на сумму 4,7 млрд манатов была экспортирована.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон при Министерстве экономики.

За январь-сентябрь этого года из промышленных зон была реализована продукция на сумму 2,4 млрд манатов, 0,8 млрд манатов из них пришлось на долю экспорта.

Производимая в промышленных зонах продукция экспортировалась более чем в 70 стран.