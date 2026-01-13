Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджан в течение 6 лет поставит в Китай медного концентрата почти на $1 млрд

    Промышленность
    • 13 января, 2026
    • 17:10
    Азербайджан в течение 6 лет поставит в Китай медного концентрата почти на $1 млрд

    В 2025–2030 годах из горнодобывающего комплекса "Демирли" в селе Джанйатаг Агдеринского района в Китай планируется экспорт 85 тыс. тонн меди в виде концентрата на сумму 1,6 млрд манатов ($941,1 млн).

    Как передает Report, об этом сообщили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в ходе церемонии открытия комплекса "Демирли".

    Отмечается, что в предстоящие годы прогнозируется увеличение запасов меди на руднике. Согласно предварительным данным геологической разведки, здесь имеются около 470 тыс. тонн дополнительных запасов меди. В результате четырехлетней программы геологоразведки и исследований будет уточнен объем извлекаемых запасов меди на месторождении.

    Сообщается также, что в реконструкцию и восстановительные работы было вложено 15,3 млн манатов частных инвестиций. Комплекс включает завод по флотации меди, склад для хранения влажных отходов, электроподстанцию и другие постройки. Комплекс по добыче и производству общей площадью 929 гектаров был реконструирован на основе турецких и германских технологий.

    "Демирли" – первый проект в горнодобывающей промышленности, начавший работу на освобожденных территориях Азербайджана. Завод по флотации меди будет перерабатывать руду, добываемую на руднике "Демирли", и производить конечный продукт – медный концентрат. Его годовая производственная мощность составляет 5,6 млн тонн руды.

    Медное месторождение "Демирли", находившееся под армянской оккупацией с 1993 года, начиная с 13 мая 2013 года на протяжении почти 10 лет подвергалось незаконной эксплуатации. Из 311 тыс. тонн известных на тот период извлекаемых запасов меди 218 тыс. тонн, или 70 процентов, были добыты незаконным путем.

    Ильхам Алиев Президент Азербайджана Демирли экспорт медь Китай
    Altı il ərzində "Dəmirli" mis yatağından Çinə 1,6 milyard manatlıq məhsul ixrac olunacaq

    Последние новости

    17:30
    Фото

    Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Ашагы Оратаг Агдеринского района - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    17:29

    Аудиовизуальный совет наказал телеканал ARB за нецензурную лексику

    Медиа
    17:27

    IATA: Спрос на пассажирские авиаперевозки в ноябре вырос почти на 6%

    Инфраструктура
    17:27

    Болгария в феврале приступит к сборке американских бронированных машин Stryker

    Другие страны
    17:19
    Фото

    Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью комплекса "Демирли" в Агдеринском районе - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    17:15

    Проезд на экспресс-маршрутах Баку-Сумгайыт подорожает

    Инфраструктура
    17:14

    Глава ЕК: В скором времени рассмотрим новые санкции в отношении Ирана

    Другие страны
    17:13

    Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента

    Другие страны
    17:10

    Азербайджан в течение 6 лет поставит в Китай медного концентрата почти на $1 млрд

    Промышленность
    Лента новостей