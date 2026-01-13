Азербайджан в течение 6 лет поставит в Китай медного концентрата почти на $1 млрд

В 2025–2030 годах из горнодобывающего комплекса "Демирли" в селе Джанйатаг Агдеринского района в Китай планируется экспорт 85 тыс. тонн меди в виде концентрата на сумму 1,6 млрд манатов ($941,1 млн).

Как передает Report, об этом сообщили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в ходе церемонии открытия комплекса "Демирли".

Отмечается, что в предстоящие годы прогнозируется увеличение запасов меди на руднике. Согласно предварительным данным геологической разведки, здесь имеются около 470 тыс. тонн дополнительных запасов меди. В результате четырехлетней программы геологоразведки и исследований будет уточнен объем извлекаемых запасов меди на месторождении.

Сообщается также, что в реконструкцию и восстановительные работы было вложено 15,3 млн манатов частных инвестиций. Комплекс включает завод по флотации меди, склад для хранения влажных отходов, электроподстанцию и другие постройки. Комплекс по добыче и производству общей площадью 929 гектаров был реконструирован на основе турецких и германских технологий.

"Демирли" – первый проект в горнодобывающей промышленности, начавший работу на освобожденных территориях Азербайджана. Завод по флотации меди будет перерабатывать руду, добываемую на руднике "Демирли", и производить конечный продукт – медный концентрат. Его годовая производственная мощность составляет 5,6 млн тонн руды.

Медное месторождение "Демирли", находившееся под армянской оккупацией с 1993 года, начиная с 13 мая 2013 года на протяжении почти 10 лет подвергалось незаконной эксплуатации. Из 311 тыс. тонн известных на тот период извлекаемых запасов меди 218 тыс. тонн, или 70 процентов, были добыты незаконным путем.